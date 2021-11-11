Во Львовской области с 22 ноября вводят ограничения на проезд

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении новых ограничений на перевозки пассажиров на внутриобластных маршрутах с 22 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным пресс-службы Львовской ОГА, пассажиры на автомобильном и железнодорожном транспорте смогут перемещаться внутри области только при наличии сертификата вакцинации, негативного ПЦР-теста, международного сертификата о получении первой дозы вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат) или же свидетельства о том, что человек переболел коронавирусом.

Эти ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет, а также на перевозки в легковых автомобилях, служебном транспорте предприятий и учреждений в границах мест для сидения и только по маршруту, о котором проинформирована полиция.