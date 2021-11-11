Турция не пустит на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение не пускать в самолеты, выполняющие рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Исключение будет сделано только для владельцев дипломатических паспортов, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По словам госсекретаря канцелярии польского президента Якуба Кумоча, с руководством авиакомпании Turkish Airlines прошли переговоры по вопросу перевозки нелегальных мигрантов в Беларусь. Кумоч отметил, что турецкий перевозчик согласился больше не принимать на борт самолетов, выполняющих рейсы в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

"Исключение сделано только для владельцев дипломатических паспортов" , - уточнил госсекретарь польского президента.

Он поблагодарил от имени президента Польши всех, кто участвовал в переговорах.