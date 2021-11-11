В Минске заметили очереди из мигрантов к автобусам

В Минске заметили группы мигрантов, которые выстраивались в очереди к автобусам. Вероятно, их могли отправить к границе с Польшей, сообщает Обозреватель.

Люди собирались возле Дворца Спорта.

Мигранты в Минске. Источник: кадр видео

"Мигранты выстроились в огромную очередь вдоль Дворца спорта, чтобы сесть в автобусы, которые, скорее всего, отвезут их прямо к границе. Похоже, что уже скоро в палаточном лагере будет пополнение" , – сказано в сообщении.

Хотя, подтверждения того, что их отвезли затем к границе, нет, неоднократно фиксировалось, как белорусские силовики специально привозят мигрантов к белорусской-польской границе.

Отметим, что миграционный кризис особо обострился в ноябре. Так, 10 числа несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.