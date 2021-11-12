Лерос объяснил свой жест Зеленскому: "Я не жалею об этом"

Народному депутату Гео Леросу вручили подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента. Ситуацию прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" сам Гео Лерос, сообщает Украина 24.

"В-первых, по моей информации, на протяжении нескольких дней генеральный прокурор отказывалась подписывать мне подозрение, понимая политически мотивированную абсурдность этого подозрения. Они нашли одного из замов, которого буквально заставил Офис президента подписать это подозрение" , — сказал он.

Лерос рассказал, почему он совершил свой поступок в Верховной Раде.

"Было забавно слышать от "Слуги народа" о сакральности институции. Безусловно, мое действие было импульсивным. Более того, в другой ситуации я бы даже осудил такие действия со стороны какого-то народного депутата по отношению к президенту. Но учитывая то, что президент Зеленский на обмане и на предательстве зашел в президенты Украины, и то, с какой сильной ухмылкой он смотрел на меня...

Это буквально ухмылка всем украинцам, он ведет предательскую политику по отношению ко всем украинцам, в том числе к своим избирателям. Поэтому это было импульсивное действие, я прекрасно это понимаю. Оно не было запланированным, как ГБР это пытается преподнести, якобы целая запланированная акция была. Я импульсивно отреагировал на эту ухмылку, так как Зеленский уволил меня с поста советника президента.