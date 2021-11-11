Украине грозит дефицит питьевой воды

Украина уже через несколько десятков лет может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды.﻿ Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время экологического форума в столице, сообщает УНИАН.

Магалецкая отмечает, что сегодня в Украине действуют устаревшие нормы и требования к качеству воды, которые и не выполняются большинством поставщиков.

"Сегодня начали приниматься решения, позволяющие улучшить ситуацию – это ограничения на использование фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (это, к примеру, хлорпирифос). Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания" , — отметила председатель Госпродпотребслужбы.

В действующем украинском законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости и тому подобное. С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.