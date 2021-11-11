Повышение пенсионного возраста: доплаты за поздний выход на пенсию
В Украине согласно новым правилам женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Для таких гражданок предусмотрена выплата компенсации от государства за то, что на отдых они не отправились в 55 лет, что предусматривалось по старому закону, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Так, за то, что они вышли на пенсию на 4,5 года позже, им полагается выплата надбавки в размере 2,5% от основного размера пенсии.
Норма о доплате появилась в качестве компенсации для женщин, которым постепенно стали поднимать пенсионный возраст, начиная с 2011 года.
Как объясняет консультант Сергей Коробкин, ранее женщины при полном льготном стаже по Списку №2 (не менее 10 лет) выходили на пенсию по достижении 50 лет. Сейчас они имеют право на пенсию при достижении 55 лет.
"В данном случае никакая компенсация не предусматривается, так как это несколько иной вид пенсии с другими условиями назначения", - отметил специалист.