Повышение пенсионного возраста: доплаты за поздний выход на пенсию

В Украине согласно новым правилам женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет. Для таких гражданок предусмотрена выплата компенсации от государства за то, что на отдых они не отправились в 55 лет, что предусматривалось по старому закону, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Так, за то, что они вышли на пенсию на 4,5 года позже, им полагается выплата надбавки в размере 2,5% от основного размера пенсии.

Норма о доплате появилась в качестве компенсации для женщин, которым постепенно стали поднимать пенсионный возраст, начиная с 2011 года.

Как объясняет консультант Сергей Коробкин, ранее женщины при полном льготном стаже по Списку №2 (не менее 10 лет) выходили на пенсию по достижении 50 лет. Сейчас они имеют право на пенсию при достижении 55 лет.