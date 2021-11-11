Меркель второй раз за два дня позвонила Путину
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сегодня снова позвонила президенту России Владимиру Путину после вчерашнего телефонного звонка, сообщает УНИАН.
"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – говорится в сообщении на официальном сайте канцлера ФРГ.
Также отмечено, что канцлер затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России "
продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта".
Как сообщалось, во время телефонного разговора Ангелы Меркель и Владимира Путина, состоявшегося накануне, 10 ноября, обсуждалась ситуация с мигрантами из Беларуси.