Украина досрочно прекратила получение аварийной помощи из Словакии
Украина досрочно прекратила активацию аварийной помощи электроэнергии из Словакии благодаря оперативному выводу из ремонта блока №2 Бурштынской ТЭС, сообщает Обозреватель.
Блок был выведен на необходимую мощность в 100 МВт в течение 2-х часов.
"В настоящее время Бурштынская ТЭС продолжает нести нагрузку 944 МВт. В работе энергоблоки №2,5,6,7,8 и 10", – отметили на предприятии.
Напомним, сегодня НЭК "Укрэнерго" сообщило, что активировало аварийную помощь из Словакии во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС". Причиной тому назвали отключение блоков №4 и 9 Бурштынской ТЭС.
На Бурштынской ТЭС сообщили, что для компенсации временно недоступных мощностей сразу запустили в работу находившийся в резерве блок №6. На предприятии отметили, что из-за сложной ситуации на энергорынке, связанной с низкими тарифами до июля этого года и нерешенными долгами, обеспечить стабильную работу станции с повышенной нагрузкой очень сложно. Поэтому периодически на Янтарской ТЭС случаются отключения блоков. Однако станция делает все возможное, чтобы компенсировать потери, заверили на ТЭС.
"За последний год существенно возросла потребность в электроэнергии станции, вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки. В январе-октябре этого года отпуск электроэнергии Бурштынской ТЭС вырос до 5,8 млрд кВт-ч, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ТЭС обеспечила потребности Бурштынского энергоострова в электроэнергии, при этом почти в два раза выросла поддержка станцией стабильности энергосистемы Украины. В последнее время на Бурштынской ТЭС работало 10 блоков, ранее – в среднем 7", – объяснили на ТЭС.