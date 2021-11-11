Украина досрочно прекратила получение аварийной помощи из Словакии

Украина досрочно прекратила получение аварийной помощи из Словакии

Украина досрочно прекратила активацию аварийной помощи электроэнергии из Словакии благодаря оперативному выводу из ремонта блока №2 Бурштынской ТЭС, сообщает Обозреватель.

Блок был выведен на необходимую мощность в 100 МВт в течение 2-х часов.

"В настоящее время Бурштынская ТЭС продолжает нести нагрузку 944 МВт. В работе энергоблоки №2,5,6,7,8 и 10", – отметили на предприятии.

Напомним, сегодня НЭК "Укрэнерго" сообщило, что активировало аварийную помощь из Словакии во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС". Причиной тому назвали отключение блоков №4 и 9 Бурштынской ТЭС.

На Бурштынской ТЭС сообщили, что для компенсации временно недоступных мощностей сразу запустили в работу находившийся в резерве блок №6. На предприятии отметили, что из-за сложной ситуации на энергорынке, связанной с низкими тарифами до июля этого года и нерешенными долгами, обеспечить стабильную работу станции с повышенной нагрузкой очень сложно. Поэтому периодически на Янтарской ТЭС случаются отключения блоков. Однако станция делает все возможное, чтобы компенсировать потери, заверили на ТЭС.

"За последний год существенно возросла потребность в электроэнергии станции, вместе с тем возросла и нагрузка на энергоблоки. В январе-октябре этого года отпуск электроэнергии Бурштынской ТЭС вырос до 5,8 млрд кВт-ч, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ТЭС обеспечила потребности Бурштынского энергоострова в электроэнергии, при этом почти в два раза выросла поддержка станцией стабильности энергосистемы Украины. В последнее время на Бурштынской ТЭС работало 10 блоков, ранее – в среднем 7", – объяснили на ТЭС.

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