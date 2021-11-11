Украина досрочно прекратила получение аварийной помощи из Словакии

Украина досрочно прекратила активацию аварийной помощи электроэнергии из Словакии благодаря оперативному выводу из ремонта блока №2 Бурштынской ТЭС, сообщает Обозреватель.

Блок был выведен на необходимую мощность в 100 МВт в течение 2-х часов.

"В настоящее время Бурштынская ТЭС продолжает нести нагрузку 944 МВт. В работе энергоблоки №2,5,6,7,8 и 10" , – отметили на предприятии.

Напомним, сегодня НЭК "Укрэнерго" сообщило, что активировало аварийную помощь из Словакии во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС". Причиной тому назвали отключение блоков №4 и 9 Бурштынской ТЭС.

На Бурштынской ТЭС сообщили, что для компенсации временно недоступных мощностей сразу запустили в работу находившийся в резерве блок №6. На предприятии отметили, что из-за сложной ситуации на энергорынке, связанной с низкими тарифами до июля этого года и нерешенными долгами, обеспечить стабильную работу станции с повышенной нагрузкой очень сложно. Поэтому периодически на Янтарской ТЭС случаются отключения блоков. Однако станция делает все возможное, чтобы компенсировать потери, заверили на ТЭС.