НБУ заявил о прохождении пика инфляции

Потребительская инфляция по итогам октября замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре) в годовом исчислении. Таким образом, инфляционный пик пройден, сообщает Корреспондент.

На сайте НБУ указано, что хотя потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, но остается выше прогнозируемой. Это связано с существенными вторичными эффектами подорожания энергоресурсов.

За месяц выросли темпы роста цен на обработанные непродовольственные товары – до 13,2%. Из-за высоких цен на энергоносители ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции. Цены на крупы выросли в том числе из-за торговых ограничений, введенных Россией. В то же время замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло.

Также ускорился рост стоимости услуг – до 9,6%. Из-за повышения производственных затрат быстрее дорожают услуги заведений быстрого питания, ресторанов, автострахования, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха.

В комментарии Нацбанка также говорится о подорожании топлива на 33,3% с начала года.