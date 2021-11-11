Кличко рассказал о курьезе с британским премьером

О курьезном случае с британским премьер-министром Борисом Джонсоном рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отвечал на вопрос, чем отличаются западные политики от украинских, сообщает Украина 24.

"Они более простые, более доступные, более открытые. С Борисом Джонсоном мы познакомились, когда он был мэром Лондона. Чтобы быть ближе к людям, — я не знаю, был ли это пиар-ход, — но не одну ночь он проводил в ночлежках и ночевал с простыми людьми, узнать их потребности. Я помню нашу встречу, приехали к нему в офис. Он сидит на стуле, раскачивается, раскачивается, в один момент бах! И торчат ноги из-за стула. Как будто ничего не произошло, он встал, отряхнулся, говорит "извините" и продолжает дальше говорить. Таких примеров довольно много" , — сказал он.