Шмыгаль о ситуации с углем: хватит на отопительный сезон

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит" , - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в случае необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Шмыгаль заявил, что на сегодня нет оснований для веерных отключений электроэнергии.

"Сегодня оснований ни Министерство энергетики, ни Укрэнерго для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что распространение информации о возможных веерных отключения электроэнергии является манипуляцией.