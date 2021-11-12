Петраков прокомментировал ничью с Болгарией

Наставник сборной Украины Александр Петраков отреагировал на ничью своей команды в контрольном матче против Болгарии, сообщает УНИАН.

Слова 64-летнего специалиста приводит Ютуб телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Мне очень понравилась игра сборной Украины. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол. Тем он и великолепен. Было много моментов, но их не использовали. Претензий нет. 36 ударов? Такого в сборной у меня не было. Я никогда не говорю, что нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов" , - сказал тренер.

Также Петраков добавил:

"Я перешел на другую схему, но доволен. Я должен меняться, потому что мало времени провел в сборной. Запутать Боснию этим невозможно, потому что сейчас такое время, что все смотрят матчи, все видят поединки в интернете. Никого не обмануть".

"Конечно, хочется, чтобы был положительный результат в Боснии. Сделаем все для победы в Боснии. Дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию" , - подвел итоги наставник "желто-синих".

Украина - Болгария: итоги матча