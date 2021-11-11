Запасы газа: хватит ли Украине на отопительный сезон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа на отопительный сезон. Он заверил, что даже в случае "жесткого" варианта, его в стране достаточное количество, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины" , - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что даже в случае холодов, газа в Украине хватит на весь сезон.