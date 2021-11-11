Власти Киева выделили 2 млрд, чтобы не повышать тарифы

Власти Киева выделили 2 млрд грн, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям и не повышать тарифы на тепло и горячую воду, сообщает Интерфакс-Украина.

"Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям, чтобы в этот отопительный сезон тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались. Но у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 недостаточны запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям, чего не было много лет", – заявил городской глава Виталий Кличко.