Правоохранители задержали иностранца, которого искал Интерпол

В Киеве задержали 65-летнего гражданина Германии, который находился в международном розыске, сообщает УНИАН.

По данным﻿ пресс-службы Национальной полиции, согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, фигуранта разыскивали по подозрению в мошенничестве.

Установлено, что мужчина, находясь на руководящей должности в иностранной компании и, злоупотребляя служебным положением, осуществил незаконный перевод 950 тыс. евро на счет другого учреждения, не имевшего права на получение денежных средств. Компетентные органы Германии объявили его в розыск.

Правоохранители установили, что после совершения преступления на территории Соединенных Штатов Америки подозреваемый вылетел в Украину и жил в Киеве.

Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции в соответствии с информацией Интерпола установили местонахождение и задержали разыскиваемого.

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции. За совершение указанных преступлений, согласно законодательству ФРГ, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.