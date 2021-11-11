Турция заказала у Украины двигатели для беспилотников

Турецкий производитель боевых беспилотников компания Baykar Makina подписала контракт на поставку реактивных двигателей АИ-322Ф с украинской компанией Ивченко-Прогресс для дронов Bayraktar MİUS, сообщает Корреспондент.

"Во второй день SahaExpo2021 мы подписали контракты на поставку двигателей АИ-322Ф ведущей украинской компанией Ивченко-Прогресс для нашего проекта MİUS (боевая беспилотная авиационная система – ред.)" , – говорится в сообщении пресс-службы Baykar Makina в четверг, 11 ноября.

Как уточняет Defence Express, речь идет о международной выставке вооружений SAHA, которая проходит в Стамбуле. Новые турецкие беспилотные истребители должны подняться в небо уже в 2023 году.

Журналисты считают, что сначала украинское предприятие будет разрабатывать двигатели для предсерийных машин – после успешного прохождения всех испытаний их будут снабжать массово.

АИ-322Ф – это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой. Он предназначен для современных сверхзвуковых учебно-боевых и легких боевых самолетов с умеренными сверхзвуковыми скоростями. Беспилотный истребитель MIUS должен иметь скорость около сверхзвуковой, рабочий потолок высоты до 12 километров и возможность подъема 1 тонны ракетного вооружения.