Зеленский утвердил закон об энергоэффективности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об энергетической эффективности", который 21 октября этого года принял Парламент, сообщает Укринформ.

Основная цель закона – создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.

Этот закон закладывает фундамент для финансирования государственных программ энергоэффективности. Так, заключительными положениями закона отмечено:

ежегодно предусматривать в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы по программам по повышению энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета;

поручить правительству разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилищного фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, предприятий водоснабжения и водоотведения.

Закон также устраняет технические преграды, которые затрудняли заключение ЭСКО-договоров, и придает полноценный характер развитию энергосервиса. Этот механизм вовлекает частные инвестиции в модернизацию бюджетных учреждений. Средняя годовая экономия по реализуемым ЭСКО-проектам составляет 35%.

Среди весомых положений закона есть следующие:

квитанции на оплату услуг по распределению природного газа будут содержать, в том числе, информацию об энергоэффективных мерах;

крупные предприятия обязаны раз в 4 года проводить энергоаудит, если не введена сертифицированная система энергетического или экологического менеджмента. Это будет способствовать оптимизации затрат на энергопотребление;

органы государственной власти и местного самоуправления должны покупать оборудование, отвечающее высшему классу энергоэффективности.

Использование именно такого оборудования позволит в дальнейшем сэкономить больше средств, чем закупка неэнергоэффективной техники.