Украина договаривается с Катаром о поставках сжиженного газа

Украина ведет переговоры с Катаром по поводу прямой поставки сжиженного газа. Об этом во время эфира программы "Право на власть" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, сообщает Укринформ.

"Мы действительно работаем над прямым контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем" , – сказал Немчинов.

По его словам, "голубое топливо" из Катара будет поставляться через польские LNG-терминалы. Замминистра отметил, что для этого еще предстоит увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши.