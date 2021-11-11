Комитет по правам человека ООН обнародовал замечания относительно Украины

Комитет по правам человека ООН в четверг обнародовал свои замечания относительно восьмого периодического доклада Украины о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года и предоставил соответствующие рекомендации украинским властям, сообщает Укринформ.

Замечания комитета, в частности, касаются нарушений прав человека на территориях, временно оккупированных РФ, низкой представленности женщин в центральных и местных органах власти, дискриминации этнических меньшинств, ЛГБТ-сообществ, внутренне перемещенных лиц и инвалидов, защиты населения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, случаев пыток и жестокого обращения со стороны правоохранительных органов, длительного содержания под стражей подозреваемых до судебных приговоров, преследования журналистов и правозащитников и т.д.

Так, комитет «обеспокоен сохранением насилия в отношении женщин», а также «с беспокойством отмечает низкий уровень отчетности, судебного преследования и осуждения лиц», виновных в этом.

Украине рекомендовано активизировать усилия по проведению тщательного и беспристрастного расследования нарушений прав человека во время протестов на Майдане в январе – феврале 2014-го, а также в Одессе в мае 2014 года. В частности, речь идет об убийстве 13 сотрудников правоохранительных органов. Жертвам и родственникам погибших должна быть выплачена должная компенсация.

Комитет обращает внимание на необходимость «расследования и привлечения к ответственности за серьезные нарушения прав человека в контексте вооруженных конфликтов», в том числе относительно «неофициального следственного изолятора в Харькове» в 2014–2016 годах.

В документе указывается на «систематические недостатки» в расследовании дел относительно убийств журналистов Олеся Бузины в 2015 году, Павла Шеремета в 2016 году и Вадима Комарова в 2019 году.

Отмечается, что Комитет «обеспокоен сообщениями, указывающими на акты коррупции, нецелевое использование государственных ресурсов и отсутствие прозрачности в финансировании избирательных кампаний», а также недостаточный контроль за расходованием средств на выборы.

Отдельную обеспокоенность правозащитного органа вызывает решение Верховного суда Украины от 18 сентября 2018 года, которое «подрывает реализацию позиций Комитета на национальном уровне». Соответственно, большинство ранее высказанных позиций Комитета не были реализованы.

В определении ВСУ (производство № 13-53зво18) отмечается:

«Анализ… международно-правовых норм дает основания для вывода, что Комитет по правам человека ООН не является судебным учреждением, его соображения по форме и содержанию не являются судебными решениями и с правовой точки зрения носят для государств не обязательный, а рекомендательный характер».

Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 экспертов, проводит ежегодно сессии для рассмотрения периодических докладов от государств, подписавших Международный пакт о гражданских и политических правах относительно соблюдения норм этого документа. Как правило, каждое государство представляет доклад раз в четыре года.

Комитет по правам человека, в отличие от Совета ООН по правам человека, является экспертным органом, занимающимся только вопросами соблюдения Пакта.