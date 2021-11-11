Кабмин поручил "Нафтогазу" ежегодно увеличивать газодобычу

Кабинет Министров поставил перед НАК "Нафтогаз Украины" задачу ежегодно увеличивать добычу газа на 10%. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Нафтогаз имеет сегодня четкую цель увеличить добычу украинского газа и каждый год на 10% плюсовать" , - сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже подписано 8 соглашений о разделе продукции с 4 украинскими предприятиями и столькими же иностранными, еще 3 таких соглашения согласованы Кабмином. По словам чиновника, это позволит иметь достаточно своего газа, чтобы "без стресса входить в отопительный сезон".