Саакашвили в тюремной больнице подвергается психологическому давлению - адвокат

Один из адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Шота Тутберидзе заявляет, что его подзащитный находится под постоянным психологическим давлением, условия его содержания в тюремной больнице нельзя назвать нормальными и по европейским стандартам обращение с ним можно расценивать, как бесчеловечное, сообщает Интерфакс-Украина.

"Положение Михеила Саакашвили там действительно не очень хорошее, присутствует постоянное ощущение опасности, включая ощущение физической опасности, он находится под постоянным психологическим давлением и его условия нельзя оценить, как нормальные. Я думаю, что по стандартам Европейского суда это можно расценивать как бесчеловечное обращение с ним" , - сказал адвокат в четверг в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

По его словам, в первые два дня нахождения Саакашвили в тюремной больнице он подвергался беспрерывным словесным нападкам со стороны заключенных. Тутберидзе предположил, что после вмешательства госдепартамента США и правозащитной организация Amnesty International, которые сделали "жесткие заявления" по поводу прав Саакашвили, это прекратилось.

"После этого прекратился этот так называемый шумок" , - отметил он.

Между тем, по утверждению адвоката, Саакашвили вынужден находиться в палате с закрытыми и занавешенными окнами, так как тюремная администрация специально разместила его в палате, окна которой выходят на сторону корпуса заключенных.

"Практически он не видит солнечный свет" , - отметил адвокат.

По его информации, адвокаты Саакашвили намерены обратиться в Страсбургский суд по поводу "бесчеловечного обращения" с их подзащитным.