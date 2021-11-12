Футболисты сборной Украины подвели итоги матча с Болгарией

Ведущие игроки сборной Украины Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко прокомментировали ничью в товарищеском матче против сборной Болгарии, сообщает УНИАН.

Своими впечатлениями ребята поделились в эфире канала "Футбол 1,2,3".

"Полностью переиграли соперника, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам Болгарии. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в 4-5 голов, даже в 6, возможно. Бывают такие матчи, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня был такой матч. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий" , - сказал Степаненко.

"Да, мяч просто не хотел лететь в ворота - то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, три гола забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч" , - добавил Тарас.

Ярмоленко тоже подвел итоги поединка:

"Сложно что-то говорить, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Мяч просто не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, в матче с Боснией все будет по-другому. Счет 1:1 - в последнее время нас преследует этот результат. Поэтому ничего нового. Если говорить сугубо по игре, то тренерский штаб и все игроки довольны. Но разочарованы результатом".

Украина - Болгария: итоги матча