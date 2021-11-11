Евросоюз следит за действиями РФ у границы с Украиной

Евросоюз с беспокойством следит за ухудшением ситуации на востоке Украины и действиями России у украинской границы и на Крымском полуострове. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Прошло более семи лет с момента начала актов агрессии России на востоке Украины и незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые продолжают представлять серьезную угрозу европейскому порядку безопасности. Вот почему Европейский Союз продолжает с беспокойством следить за нынешним ухудшением ситуации безопасности в Украине и действиями России вблизи границ Украины и на Крымском полуострове" , - отмечается в заявлении.

В ЕС заявили, что в этом контексте сообщения о возможном возобновлении наращивания Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в случае подтверждения, будут вызывать тревогу.

"Мы продолжим следить за развитием событий в тесном диалоге с нашими единомышленниками. Хотим напомнить России о ее обязательствах по Венскому документу прозрачности перемещения войск и о рекомендации, высказанные государствами-участниками на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества 14 апреля" , – заявили в Евросоюзе.

Отдельно в ЕС выразили глубокую обеспокоенность по поводу присутствия российской военной техники и личного состава на суверенной территории Украины.