В Луцке пройдет совещание по поводу мигрантов

В Луцке на выходных пройдет совещание на министерском уровне по поводу ситуации с мигрантами. На нем также будут присутствовать послы некоторых европейских стран. Об этом сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По нашим разведданным, на территории Беларуси уже находится 15 000 мигрантов. У нас состоялись два больших совещания, потом был отчет президенту" , - заявил Данилов.

Он сообщил, что в воскресенье, 14 ноября, должно состояться совещание по вопросам мигрантов в Луцке.