ГБР вручило Медведчуку новое подозрение

Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, представители Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора Украины вручили новое подозрение, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Камиль Кирпичев на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

Новое подозрение депутату ОПЗЖ вручили в связи с окончанием 12 ноября срока предыдущей меры пресечения. Недовольство адвоката вызвало намерение украинских правоохранителей из ГБР и прокуратуры продолжить пророссийскому политику Медведчуку ношение электронного браслета.