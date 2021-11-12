ГБР вручило Медведчуку новое подозрение
Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, представители Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора Украины вручили новое подозрение, сообщает Зеркало недели.
Об этом заявил адвокат подозреваемого Камиль Кирпичев на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.
Новое подозрение депутату ОПЗЖ вручили в связи с окончанием 12 ноября срока предыдущей меры пресечения. Недовольство адвоката вызвало намерение украинских правоохранителей из ГБР и прокуратуры продолжить пророссийскому политику Медведчуку ношение электронного браслета.
“Этот браслет власть хочет надеть с одной целью, чтобы его унизить и оказать на него давление", — пожаловался Кирпичев.