В Харькове на месте ДТП с подростками сбили полицейского

На проспекте Науки в Харькове, где ранее в четверг внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух детей, другой автомобиль около 17:00 совершил наезд на полицейского, патрулировавшего место происшествия, сообщает Зеркало недели.

В результате с травмами госпитализировали патрульного полицейского и женщину-водителя.

"По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение" , — рассказали в полиции.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства ДТП выясняются.