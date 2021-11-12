Топ-20 самых обсуждаемых криптовалют

Криптовалюта-мем Shiba Inu в октябре стала самым обсуждаемым криптоактивом в соцсети Twitter. Она обошла не только своего "собачьего" соперника Dogecoin, но и даже первую криптовалюту Bitcoin, сообщает Обозреватель.

Как свидетельствуют данные аналитической платформы ICO Analytics, в этом месяце на Shiba Inu приходилось 22% от упоминаний всех криптоактивов. Таким образом, ни одна другая криптовалюта даже и близко не смогла приблизиться к этому токену по популярности в Twitter.

В октябре Shiba Inu поднялся в рейтинге упоминаемости сразу за пять позиций - в сентябре токен занимал лишь шестое место. В целом топ-20 самых популярных криптовалют выглядят так:

Shiba Inu (SHIB) – 22%;

Ethereum (ETH) – 8,1%;

Bitcoin (BTC) – 7,2%;

Dogecoin (DOGE) – 4,8%;

SafeMoon – 4,6%;

Solana (SOL) – 3,8%;

Cardano (ADA) – 2,9%;

Binance Coin (BNB) – 2,8%;

Moonriver (MOVR) – 2,6%;

Polkadot (DOT) – 2,3%;

Ripple (XRP) – 2,0%;

Dogelon Mars (ELON) – 1,6%;

Terra (LUNA) – 1,4%;

Fantom (FTM) – 1,4%;

Tether (USDT) – 1,3%;

Polygon (MATIC) – 1,3%;

PancakeSwap (CAKE) – 1,2%;

Elrond (EGLD) – 1,2%;

Avalanche (AVAX) – 1,1%;

Chainlink (LINK) – 1,1%.

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Об интересе криптосообщества к Shiba Inu свидетельствует и то, что на официальный аккаунт токена в Twitter подписано 1,9 млн пользователей. В то же время за страницей второй по капитализации криптовалюты Ethereum следят 1,8 млн.

Интерес к Shiba Inu может быть вызван вниманием со стороны миллиардера Илона Маска. 18 октября он опубликовал на своей странице в Twitter изображение "запуска" токена на Луну. После этого курс криптовалюты вырос с $0,000026 до $0,000044.

Любопытно, что 70,5% токенов SHIB, которые находятся в обращении, контролируются всего восемью учетными записями - так называемыми китами. А 41% из них принадлежат одному человеку.

По данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 12 ноября курс SHIB составляет $0,00005096. В сутки этот показатель снизился на 5,8%.