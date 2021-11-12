Анджей Дуда прибыл на границу с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда посетил границу с Беларусью, где собралось большое количество мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз, сообщает Новое время.
Дуда отправился на границу сразу после празднования Дня независимости Польши. На границе он «участвовал в регистрации офицеров и солдат, отправляющихся в ночное патрулирование вдоль границы, пожелав им безопасной службы».
«Мы все время с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент», — заявил Дуда.