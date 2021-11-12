РФ подняла истребитель из-за британского самолета возле Крыма

Россия поднялась в воздух истребитель для перехвата британского самолета-разведчика, который пролетал возле временно оккупированного Крыма, сообщает Новое время.

Об этом информировала пресс-служба Минобороны РФ. В российском министерстве заявили, что истребитель Су-30 перехватил британский разведывательный самолет Boeing RC-135.

В РФ утверждают, что он якобы пытался приблизиться к Крыму. В заявлении говорится, что британский самолет сменил курс от Крыма после того, как к нему приблизился российский самолет.

В Минобороны РФ также заявили, что сейчас эсминец USS Porter и флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney двигаются в западную часть черноморской акватории. Контроль за их действиями ведут крейсер Москва и фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота.