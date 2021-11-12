В ГБР оценили ущерб от коррупции, нанесенный бюджету

В течение трех лет потери по уголовным делам в отношении коррупционеров оцениваются в 524 млн гривен, сообщает Зеркало недели.

"Злоупотребление должностных лиц, нарушающих законодательство ради личной выгоды, наносят огромный ущерб государственному бюджету Украины. Размер потерь государства, установленных ГБР за три года активной деятельности в направленных в суд уголовных производствах, превышает 524 млн грн" , - информирует пресс-служба ГБР.

Отмечается, что за указанный период задокументировано получение взяток на сумму свыше 41 млн грн, арестовано имущество общей стоимостью 186 млн грн, в суд направлено более 1,1 тыс. обвинительных актов в отношении 1 тыс. 412 человек.

Подозрения предъявлены двум судьям, одному работнику ГБР, 438 полицейским, 33 прокурорам, 13 служащим СБУ, 76 налоговикам, 125 таможенникам, 99 пограничникам, 48 работникам Государственной уголовно-исполняемой службы, 128 работникам Государственной лесной охраны, 12 работникам Госрыбагентства, 9 работникам Государственной миграционной службы Украины, 17 работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 8 работникам органов Национальной гвардии Украины, 107 военнослужащим.