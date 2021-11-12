Польша не считает мигрантов у границы с Беларусью беженцами

Польша не считает людей, застрявших на белорусско-польской границе, беженцами. Об этом в четверг, 11 ноября, в интервью российской радиостанции Эхо Москвы заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, сообщает Корреспондент.

По его словам, чтобы рассчитывать на получение статуса беженца, мигранты должны были попасть в Польшу напрямую из кризисных регионов.

"Проблема в том, что они все легально приехали в Беларусь, получили туристические визы по белорусскому закону, а это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран, где происходят небезопасные события, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев" , - подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Ясина категорично заявил, что Польша ни при каких условиях не пустит мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию.