Кулеба назвал основные темы диалога с США по энергетике

Между Украиной и США существует энергетический диалог, где будут обсуждаться вопросы относительно возможного возвращения к сотрудничеству для развития проектов по сланцевому газу в нашей стране и закупке передвижных мини-АЭС, сообщает Укринформ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью изданию в ответ на вопросы обсуждения в Вашингтоне этих двух составляющих нашей энергобезопасности.

«Ответ на оба вопроса: нет, не на этих переговорах. Между Украиной и США есть энергетический диалог, где эти вопросы будут обсуждаться. В то же время мы действительно провели в Вашингтоне предметный разговор о том, как укрепить энергетическую устойчивость Украины этой зимой и что для этого могут сделать США» , - сказал Кулеба.

По его словам, мы понимаем, что в следующие зимние месяцы энергетические вопросы будут неразрывно связаны со сферой безопасности.