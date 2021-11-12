Миссия ОБСЕ лишилась дрона на территории "ЛНР"

Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли контроль над БПЛА малого радиуса действия после "глушения" сигнала вблизи Перевальска, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ежедневном отчете №265/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 ноября 2021 года.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением" , - говорится в отчете.

Согласно ему, команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

Также в отчете сообщается, что свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в том числе на двух блокпостах вооруженных формирований РФ в Донецкой области, а также в пределах и вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области.