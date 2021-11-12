Миссия ОБСЕ лишилась дрона на территории "ЛНР"

Миссия ОБСЕ лишилась дрона на территории "ЛНР"

Наблюдатели миссии ОБСЕ потеряли контроль над БПЛА малого радиуса действия после "глушения" сигнала вблизи Перевальска, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ежедневном отчете №265/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 11 ноября 2021 года.

"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. С 10:13 до 10:17 аппарат испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения), после чего наблюдатели потеряли контроль над его пространственным положением", - говорится в отчете.

Согласно ему, команда Миссии не смогла вернуть летательный аппарат, после чего покинула этот район.

Также в отчете сообщается, что свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали, в том числе на двух блокпостах вооруженных формирований РФ в Донецкой области, а также в пределах и вблизи участков разведения в районах Станицы Луганской и Золотого в Луганской области.

Новости

analytics