УПЦ МП требует "решения украинского церковного вопроса"

Московский патриархат провел в Киево-Печерской лавре конференцию, поскольку желает "решения украинского церковного вопроса".﻿ Об этом говорится в центре информации УПЦ, сообщает Украинская правда.

"Сегодня нас больше всего беспокоит тот факт, что Константинопольский патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборную дискуссию. Ведь очевидно, что, только созывая совещания руководителей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора, мы можем найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Всемирное Православие на грань раскола… Верим, что совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни" , - заявил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

Митрополит УПЦ МП Антоний (Паканыч) отметил, что "решение украинского церковного вопроса должно рассматриваться на всеправославном уровне".

Ректор киевских духовных школ Сильвестр (Стойчев) отметил, что действия патриарха Варфоломея в отношении Украины "привели к кризису соборности в мировом православии".

В выступлениях священнослужителей говорилось о признании канонической церкви в Украине. А также о "действиях патриарха Варфоломея" и о том, что "Православная Церковь в мире находится в глубоком кризисе".