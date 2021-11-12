Монастырский рассказал о плане сдерживания мигрантов

В Министерстве внутренних дел определили около 10 участков границы, где могут происходить основные подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Об этом в эфире "Право на владу" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

"Что мы видим в тактическом плане: определено около 10 участков, где могут происходить основные подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Там будут усиливаться пограничники, в частности, и Нацгвардией, и полицией" , - проинформировал Монастырский.

По его словам, в настоящее время основным месседжем является консолидация всех усилий. Поэтому, как уточнил Монастырский, в ходе состоявшегося в среду заседания СНБО также шло обсуждение относительно подразделений территориальной обороны.

"И эту идею поддержали и министр обороны, и президент – чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне" , – отметил глава МВД.

"Наша механика будет, конечно, похожа на противостояния на литовской границе и на границе с Польшей. То есть, безусловно, (это будут проходить – ред.) определение мест скопления, а разведка будет информировать (нас – ред.) в случае направления мигрантов в сторону Украины, то есть о том, куда именно они движутся. И именно там мобильные группы будут находиться уже в считанные минуты. Именно это и будет основная цель – не допустить массового прорыва государственной границы" , – сообщил министр.

Говоря о ситуации с мигрантами, Монастырский отдельно высказал мнение, что она лучше показывает, что разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС пока "невозможно и нецелесообразно", и что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.

Также он проинформировал, что в четверг во время своего визита на Волынь, в частности, встречался с обществом Шацко.

"Мы говорили и о том, что нужно помочь размещению наших гвардейцев, потому что сейчас идут холода и чтобы они могли жить и находиться там в нормальных теплых условиях. Потому что мы пока прогнозируем, что месяц, два, а то и больше, им придется находиться вблизи госграницы" , - отметил Монастырский.

Отдельно он напомнил, что в настоящее время фактически отсутствует нормальная граница Украины и РФ, и Украины и Беларуси.