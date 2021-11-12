Монастырский рассказал о плане сдерживания мигрантов
В Министерстве внутренних дел определили около 10 участков границы, где могут происходить основные подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Об этом в эфире "Право на владу" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Укринформ.
"Что мы видим в тактическом плане: определено около 10 участков, где могут происходить основные подходы мигрантов к государственной границе с Украиной. Там будут усиливаться пограничники, в частности, и Нацгвардией, и полицией", - проинформировал Монастырский.
По его словам, в настоящее время основным месседжем является консолидация всех усилий. Поэтому, как уточнил Монастырский, в ходе состоявшегося в среду заседания СНБО также шло обсуждение относительно подразделений территориальной обороны.
"И эту идею поддержали и министр обороны, и президент – чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне", – отметил глава МВД.
"Наша механика будет, конечно, похожа на противостояния на литовской границе и на границе с Польшей. То есть, безусловно, (это будут проходить – ред.) определение мест скопления, а разведка будет информировать (нас – ред.) в случае направления мигрантов в сторону Украины, то есть о том, куда именно они движутся. И именно там мобильные группы будут находиться уже в считанные минуты. Именно это и будет основная цель – не допустить массового прорыва государственной границы", – сообщил министр.
Говоря о ситуации с мигрантами, Монастырский отдельно высказал мнение, что она лучше показывает, что разделять пограничников, Нацгвардию, Нацполицию и ГСЧС пока "невозможно и нецелесообразно", и что этот вопрос пока не стоит на повестке дня.
Также он проинформировал, что в четверг во время своего визита на Волынь, в частности, встречался с обществом Шацко.
"Мы говорили и о том, что нужно помочь размещению наших гвардейцев, потому что сейчас идут холода и чтобы они могли жить и находиться там в нормальных теплых условиях. Потому что мы пока прогнозируем, что месяц, два, а то и больше, им придется находиться вблизи госграницы", - отметил Монастырский.
Отдельно он напомнил, что в настоящее время фактически отсутствует нормальная граница Украины и РФ, и Украины и Беларуси.
"Это две отдельные темы, но мы фактически их сводим в одну, потому что этот миграционный кризис для сознания каждого украинца обостряет (вопрос – ред.): а что у нас там, а есть ли граница? Ответ – да, пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы – нет. И это наша общая задача – задача всего правительства, Президента, общества, потому что это строится за налоги граждан – в следующем году построить границу между Украиной и РФ и Украиной и Беларусью. Речь идет о более чем 1000 км государственной границы", - сказал глава МВД.