В ОБСЕ Россию назвали главным препятствием мира в Украине

Россия является главным препятствием в мирном урегулировании начавшегося Москвой вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене, сообщает Укринформ.

"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру – Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение" , – заявила Остриен.

Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине уже привела к более 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 миллиона человек и причинению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.