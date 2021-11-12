В Украине начали борьбу с нелегальными перевозчиками

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) совместно с Национальной полицией Украины 11 ноября провела первый рейд по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками. Об этом рассказал председатель Укртрансбезопасности Евгений Зборовский на брифинге 11 ноября, сообщает Укринформ.

"Проблема нелегальных перевозчиков очень актуальна, особенно во время пандемии COVID-19, когда легальные перевозчики работают с существенными ограничениями в связи с карантином. Нелегальные перевозчики позволяют себе не соблюдать никакие нормы, что несет опасность для пассажиров. Мы сегодня провели первый такой рейд для борьбы с нелегальными перевозчиками, и я точно могу анонсировать, что они будут проходить и дальше" , - сказал Зборовский.

Он добавил, что с 1 октября в Украине вступили в силу новые штрафы для нарушителей правил перевозок пассажиров и грузов на транспорте. По словам главы Укртрансбезопасности, нелегальные перевозчики, обнаруженные в ходе рейда 11 ноября, должны будут уплатить штрафы в размере не менее 17 тыс. грн.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что полиция и Укртрансбезопасность объединили усилия для борьбы с нелегальными перевозчиками.