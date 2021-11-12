В Минэнерго озвучили решение при возможном дефиците газа

Даже если к концу отопительного сезона возникнет дефицит газа, Украина сможет импортировать его из Словакии. Об этом во время эфира программы "Право на власть" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также отметить, что даже в случае дефицита мы можем его импортировать" , - сказал Немчинов.

По его словам, импорт может производиться со стороны Словакии. Замминистра подчеркнул, что НАК "Нафтогаз" имеет достаточно ресурсов для получения такого импорта: и финансовых, и забронированных мощностей газотранспортной системы. Нафтогаз работает по долгосрочным контрактам, поэтому прогнозируемая цена газа, которую он может закупить в конце зимы, будет примерно 26 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.