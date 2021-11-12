Кризис с мигрантами: в Британии выступили против участия НАТО

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи считает, что НАТО не стоит принимать участие в разрешении миграционного кризиса на белорусско-польской границе, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что Евросоюзу следует самостоятельно заниматься защитой своих границ.

«В первую очередь, это задача Европейского союза — защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше» , — сказал Хиппи в ходе ежегодной Балтийской конференции по обороне, которая проходила в Эстонии.

Он также выразил мнение, что если ситуация дойдет до участия Североатлантического альянса, речь уже будет идти об «очень опасном направлении».