Основателю WikilLeaks Ассанжу разрешили жениться в тюрьме

Основатель WikilLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение жениться на своей невесте Стелле Морис в тюрьме, сообщает Новое время.

В тюремной службе отметили, что заявление Ассанжа "было рассмотрено в обычном порядке". Пара сможет подать заявление о заключении брака в соответствии с законом от 1983 года.

Пара, которая обручена пять лет и имеет двоих детей, утверждает, что неоднократно делала запрос о том, чтобы согласовать проведение свадебной церемонии в тюрьме.