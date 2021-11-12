На приобретение жилья для перемещенных лиц выделят 125 млн

Программу приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц на средства софинансирования из государственного и местных бюджетов продлят минимум на три года, и в 2022 году планируют потратить на нее 125 миллионов гривен из госбюджета, сообщает Укринформ.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время презентации Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на период до 2024 года, отвечая на вопросы корреспондента издания.

"Программа будет действовать (в следующем году – ред), 125 миллионов гривен закладывается, как и в этом году с последующим увеличением на 25 миллионов в 2023 году и еще на 25 миллионов в 2024 году" , - сказала она.

Верещук отметила, что софинансирование предполагает, что 70% стоимости жилья платится из государственного бюджета, а 30% – из бюджета общин. В то же время некоторые общины отказываются от этого из-за нехватки средств.

"Где-то и 30% для общин тяжело, и они отказываются от такой возможности, потому что не могут найти средства" , - сказала Верещук.

В то же время, она предположила, что международные партнеры, возможно, присоединятся и помогут в софинансировании этой программы приобретения жилья, а государство будет гарантировать оплату 70% стоимости жилья.