В WhatsApp появилась новая функция приватности

В популярном мессенджере WhatsApp появилась функция, которая повысит приватность пользователей. Как пишет портал WABetaInfo, обновление уже сейчас может быть доступно для пользователей с версией приложения 2.21.23.14, сообщает Лента.ру.

Речь идет о возможности скрывать некоторые данные своего профиля от части контактов. В частности, пользователи смогут настраивать списки тех людей, которые видят время последнего посещения, фото профиля и блок «О себе». Все эти функции ранее тестировались в отдельных бета-версиях приложения, однако теперь стали доступны широкому кругу тестеров и одновременно.

Пользователи, которые включили эту функцию, получившую название «Мои контакты, кроме…» не смогут видеть время последнего посещения мессенджера у тех контактов, которых они исключили из списка. В то же время это правило не распространяется на фото профиля и блок с персональными сведениями: пользователь сможет видеть их даже у тех контактов, которым он заблокировал доступ к аналогичной информации о себе.

Отмечается, что на тех устройствах, на которых новая функция недоступна, она появится в будущих обновлениях.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp можно будет использовать на компьютере без привязки к телефону. Эта бета-версия доступна любому пользователю. Предложение принять участие в тестировании появится после синхронизации приложения с десктопной версией WhatsApp.