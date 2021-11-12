Toyota впервые с мая нормализовала работу заводов в Японии

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor ("Тойота мотор") впервые с мая текущего года смог нормализовать работу своих заводов в Японии, что должно привести к росту производства в декабре. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании, сообщает finanz.ru.

Концерн испытывал ряд затруднений из-за нехватки деталей. Это было связано с нарушениями цепочек поставок ввиду осложнения ситуации с коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии. В результате концерн приостанавливал работу заводов и сокращал объемы производства.

Однако сейчас компании удалось решить все проблемы с обеспечением поставок деталей комплектующих, и все ее 14 заводов в Японии функционируют в обычном режиме. Toyota Motor прогнозирует, что в декабре мировые объемы производства достигнут 800 тыс. автомобилей. Это превысит прошлогодние показатели на 20 тыс. единиц и станет рекордом для декабря.

Вместе с тем по итогам 2021 финансового года (завершается 31 марта 2022 года) Toyota Motor ожидает сокращения объемов производства автомобилей примерно на 300 тыс. единиц.

Японский автоконцерн в 2020 году реализовал по всему миру более 9,53 млн автомобилей, став лидером по этому показателю среди других компаний и впервые за пять лет обогнав своего главного конкурента - немецкий концерн Volkswagen ("Фольксваген"). Чистая прибыль ведущего японского автомобильного концерна по итогам 2020 финансового года (апрель 2020 - март 2021 года) выросла на 10,3%, до 2,25 трлн иен (20,6 млрд долларов).