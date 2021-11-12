Захватывающие и интересные места, которые стоит посетить в Польше в ноябре

В Польше осенний сезон называется Złota Polska Jesień (Золотая польская осень), и это самое подходящее название. Из-за климата страны сентябрь, октябрь и ноябрь не должны быть слишком жаркими или слишком холодными. Так что это – самое идеальное время, чтобы исследовать страну, сообщает WomanEL.

Далее о некоторых удачных местах в Польше, которые вы можете посетить в ноябре:

Варшава

Проведите несколько дней в столице Польши. Посетите самые интересные польские музеи, если они будут открыты. К примеру, Музей Варшавского восстания, Национальный музей, Еврейский исторический музей Полин или Научный центр Коперника. Сходите в парк Лазенки, поиграйте с белками и посмотрите, как падают листья. Либо посетите Повонзковское кладбище, где покоятся самые выдающиеся поляки.

Балтийское побережье

Хотя купаться в Балтийском море осенью – это не лучшая идея, вам всё же стоит отправиться на побережье. Осень (и зима) – это время, когда море выделяет наибольшее количество йода, который при вдыхании положительно сказывается на здоровье.

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Вроцлав

Нижняя Силезия – край множества великолепных замков и дворцов, центров паломничества, а также туристических городов и поселков. На выходные стоит отправиться в живописные горы Карконоше. Не поклонник гор? Тогда подумайте о поездке во Вроцлав – столицу Нижней Силезии. В этом городе вам точно скучать не придётся.

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Краков

Краков – самый туристический польский город. Поэтому посещение Кракова осенью – отличная альтернатива для тех, кто пытается избежать скопления людей. Чтобы насладиться этим прекрасным временем года, посетите парк Стефана Жеромского, Ратушный парк, сад Юзефа Мехоффера.