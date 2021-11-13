Как легко и быстро начать худеть с пользой для здоровья
Первый этап смены питания и перехода на здоровый рацион - это новые пищевые привычки и отказ от старого набора продуктов, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы мягко перейти на здоровый рацион и начать худеть.
Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы точно на 50% победите лишний вес.
1. Картофель фри и картофельные чипсы
2. Сладкие напитки
3. Белый хлеб
4. Батончики (сладкие)
5. Большинство фруктовых соков
6. Выпечка/печенье/торты
7. Некоторые виды алкоголя
8. Мороженое
9. Пицца
10. Кофейные напитки с добавками
11. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара
Эти пункты кажутся очень простыми и понятными, но все ли их выполняют? Иногда не нужен даже план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.
Худшие продукты для похудения - это нездоровая пища с высокой степенью переработки. Эти продукты обычно содержат добавленный сахар, рафинированную пшеницу и нездоровые жиры. Если вы не уверены, здоровая или нездоровая пища, прочтите этикетку. Также не забывайте учитывать размеры порций. Некоторые здоровые продукты , такие как орехи, сушеные фрукты и сыр, высококалорийны, их очень легко съесть и это тоже будет мешать процессу похудения. Вы также можете практиковать осознанное питание, при котором уделяете внимание каждому кусочку, медленно пережевываете пищу и следите за своей сытостью.