Данилов рассказал, могут ли военные открыть огонь по мигрантам из Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал миграционный кризис на белорусской границе. Он объяснил, смогут ли военные открыть огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами, сообщает Цензор.НЕТ.

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принять превентивные меры, чтобы этого не произошло" , - заявил Данилов.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский также прокомментировал сложившуюся ситуацию.