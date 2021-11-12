40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума, с которым встречалась полтора года. Сказочную свадьбу влюбленные сыграли в Лос-Анджелесе на вилле своего покойного деда модели. Празднование началось 11 ноября и продлится минимум три дня, сообщает 24 Канал.

Торжественная церемония началась с приема в имении в роскошном районе Бель Эйр. По сообщениям инсайдеров, именно там Пэрис Хилтон ответила любимому заветное "да".

Сразу после росписи светская львица опубликовала трогательный пост в своем инстаграме. В свадебном платье она объявила, что вышла замуж и стала официальной женой Картера Реума.

"Моя вечность начинается сегодня. Только что вышла замуж," , – написала Пэрис Хилтон.

Фото из инстаграма

П﻿осле официальной церемонии гостей свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума ждет карнавал на пирсе Санта-Моники и вечер в стиле black tie, который состоится в субботу.