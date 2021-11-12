Владелец затонувшего танкера Delfi заплатит Украине штраф

Хозсуд Одесской области удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с компании-судовладельца грузового танкера Delfi более $16 тыс, сообщает UBR.

Именно такой ущерб был нанесен Украине из-за загрязнения акватории Черного моря вследствие вытекания топлива после аварии, рассказали в пресс-центре Офиса Генпрокурора.

В то же время экс-глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный считает, что сумма ущерба – очень низкая. Расчет ущерба за килограмм сброшенных нефтепродуктов составляет $329.

"Такая низкая сумма возмещения – показатель всего несовершенства системы нормативно правового и законодательного регулирования в сфере окружающей среды… Это не покрывает тех негативных долгосрочных последствий для моря, причиняемых загрязнением" , – написал он в Facebook.

Танкер в ноябре 2019 года в акватории порта "Южный" в условиях шторма был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Из-за утечки нефтепродуктов была загрязнена акватория Черного моря.

После нескольких попыток в сентябре 2020-го танкер был поднят украинской компанией "Краншип" и отбуксирован на "остров погибших кораблей".

В мае 2021 года суд отобрал у компании Mister Drake PC право собственности на Delfi и передал его Украине.