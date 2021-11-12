В Украине презентованы новые грузовики Renault

Renault Trucks представила на украинском рынке обновленное поколение своих тяжелых грузовиков серий TCK. Одновременно, в компании переходят на новые стандарты сервисного обслуживания, которые теперь будут более удобными и прогнозируемыми для клиентов, сообщает Autoconsulting.

Подробнее о главных новациях обновленного модельного ряда Renault Trucks T, C, К.

Renault Trucks настал черед обновить свой модельный ряд и анонс предстоящих инноваций начали заблаговременно. Показательно, но первыми узнать о новых грузовиках можно было виртуально, в популярной игре-симуляторе Euro Truck Simulator 2, а лишь затем их представили в живую.

Понадобилось несколько месяцев, чтобы новенькие Renault T, C, K- серии добрались до Украины, но ожидание стоило того. Итак, что же изменилось?

Внешних изменений не так много. Теперь отличить обновленную линейку можно по уменьшенным в размерах фарам, которые теперь стали полностью светодиодными уже в базовой комплектации. Пластиковые облицовки бампера могут быть окрашенными в цвет грузовика или выполненные в черном цвете. А новая решетка завершает более современный облик новинок.

Но эффект от этого обновления не только эстетический, но и в оптимизации аэродинамики. За счет новых элементов удалось понизить расход топлива до 3%, в случае использования системы интеллектуального круиз-контроля Optivision.

В кабине изменений больше. Рулевая колонка теперь регулируется с помощью одного ножного регулятора, который позволяет установить как положение, так и наклон руля, всего регулировки происходят в 3-х точках.

На панели приборов появились удобные холдеры, в которых можно зафиксировать смартфон или планшет, плюс к ним теперь есть удобные USB-разъемы для подзарядки. Появились подзарядки и в спальной зоне. Также появился и дополнительный лоток для документов А4.

Компания Renault Trucks изменила конструкцию своих сидений и теперь предлагает модульную линейку для полной гибкости с точки зрения настроек, выбора комбинаций и опций. Производитель также представил новый текстиль, рассчитанный на то, чтобы каждый день выдерживать многочисленные подъемы в кабину и из нее. В качестве опции предлагается кожаная версия.

Со стороны пассажира транспортные средства имеют два места для хранения вещей общей емкостью 7 литров (включая двухлитровое холодильное пространство).

Renault Trucks увеличила толщину матраса спального места Serenity на 13% и удвоила количество пружин, обеспечив оптимальную поддержку благодаря лучшему распределению веса тела. В качестве опции можно добавить моющийся наматрасник из пеноматериала с эффектом памяти. Матрас отделен от основания, что позволяет использовать натяжные простыни.

Для дополнительного удобства в спальной зоне добавлены два разъема USB-C, чтобы облегчить подзарядку электронных устройств, держа их в удобной доступности для водителя во время отдыха. Улучшена и система защиты кабины от проникновения, когда водитель покидает машину.

Инженерам Renault Trucks удалось понизить и расход топлива грузовиков на 3%. Добиться этого удалось за счет трех ключевых решений. Во-первых, улучшилась аэродинамика кабины. Во-вторых, грузовики теперь обуты в шины класса «А». А в-третьих, свою лепту вносит новая версия интеллектуального круиз-контроля Optivision, которая имеет два режима на выбор: Eco on (Включение Эко) – это режим по умолчанию, который оптимизирует расход топлива за счет регулирования ускорения, переключения передач, круиз-контроля и торможения, тогда как Eco off (Без Эко) позволяет менять режим движения.

Кроме того, Renault Trucks обновленного поколения могут обновлять «прошивки» по воздуху и информировать сервис о неисправностях. Специалисты сети Renault Trucks могут проводить предварительную диагностику и дистанционный мониторинг транспортных средств. Это позволит вообще отказаться от фиксированных ТО-1 и ТО-2 и т.д., а перейти на индивидуальный график визитов на сервис. Кроме того, «Рено Тракс Украина» предлагает покупателям новых грузовиков сразу несколько вариантов сервисных контрактов. Такое решение позволит четко планировать расходы на обслуживание грузовиков и четко знать себестоимость 1 км заранее.

Новые Renault Trucks серий T, C и К уже доступны для заказов у дилеров. Подробнее о главных новациях в новинках смотрите в этом видео: