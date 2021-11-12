Honda представила компактный бюджетный кроссовер

На международном автошоу GIIAS 2021 в Индонезии Honda представила прототип кроссовера под названием SUV RS. Вскоре автомобиль станет серийным и может стать глобальной моделью, сообщает РБК-Украина.

Honda SUV RS создана совместными усилиями центра Honda R&D Asia Pacific в Таиланде и отделения Хонды в Индонезии. Серийная версия кроссовера дополнит линейку марки в Азии, а впоследствии может появиться и на других рынках.

Пока технические детали держаться японским автопроизводителем в секрете, ясно лишь, что это компактный пятиместный кроссовер длиной около 4,3 метра. Гораздо важнее то, что уже через несколько месяцев этот концепт превратиться в серийную модель, которой прочат индекс ZR-V.

Предполагается, что новинка будет продаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где составит конкуренцию Toyota Raize, Daihatsu Rocky и Perodua Ativa. Но впоследствии она появится и в других регионах мира.

По неофициальным данным, ZR-V будет построен основан на той же платформе, что и трёхрядный паркетник BR-V. Но если BR-V рассчитан на семейных покупателей, то ZR-V ориентирован на молодежь и получит, в том числе, RS-версию "под спорт" в соответствующем антураже.

Информации о силовых агрегатах пока нет, скорее всего новинка позаимствует у родственного BR-V полуторалитровый "атмосферник" i-VTEC мощностью 121 л.с. с шестиступенчатой "механикой" либо вариатором. Учитывая бюджетность паркетника, систему полного привода ожидать не стоит.

Дебют серийной версии концепт-кара Honda SUV RS ожидается уже в первой половине 2022 года. Тогда же станут известны технические характеристики и цены.

Напомним, что Honda CR-V стала одним из родоначальников класса кроссоверов, случилось это еще в 1995 году. Сейчас японский автопроизводитель активно работает над шестым поколением машины.